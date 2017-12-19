На сайте Белого дома закрыт раздел для подачи петиций

2017-12-19 15:05 | www.apa.az | 4

Администрация Белого дома закрыла раздел для петиций на своем официальном сайте.

Как сообщает АПА, на соответствующей странице размещено объявление о перезапуске.

Раздел для анонимной подачи петиций был популярен, когда главой Белого дома был Барак Обама. Если размещенная петиция набирала более 100 тыс. подписей, то Белый дом удостаивал ее официального ответа.

За год президентства Дональда Трампа достаточное количество подписей набрали 17 петиций, однако на них администрация президента ответить не удосужилась.

Администрация сайта обещает вернуть раздел после перезапуска сайта в январе 2018 года.

«Все существующие ходатайства и соответствующие подписи были сохранены и будут доступны, когда работа сайта будет возобновлена», - говорится в сообщении.

Там также указывается, что ответы на петиции, которые набрали нужно количество подписей, начнут поступать после перезапуска.