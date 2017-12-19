В Египте ждут встречу по возобновлению авиасообщения с Россией

2017-12-19 14:02 | www.trend.az | 6

Министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи, недавно совершивший визит в Москву, где обсудил возобновление авиасообщения между Москвой и Каиром, сообщил, что для возобновления полетов в другие египетские аэропорты, в частности, курортные, потребуется еще одна встреча с российской стороной для продолжения консультаций.

Как сообщила в беседе с РИА Новости глава комитета по туризму и гражданской авиации парламента Египта Сохар Талаат Мустафа, депутаты обсудили с Фатхи по его возвращении из Москвы развитие ситуации вокруг возобновления авиасообщения с Россией.

"Министр сообщил, что после подписания протокола с российской стороной, началась подготовка к возобновлению полетов в Каир, а также, что первые рейсы состоятся в начале февраля 2018 года", — сказала депутат.

По ее словам, Фатхи уведомил комитет о том, что для возобновления полетов в другие египетские аэропорты потребуется еще одна встреча с российской стороной для продолжения консультаций. "Восстановление авиасообщения с Каиром – важный шаг. После него последует следующий этап – возвращение туристического потока, мы ждем этот этап", — сказала собеседница агентства.