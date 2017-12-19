Молодые предприниматели Узбекистана пройдут стажировку в Турции

2017-12-19 14:07 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Турция договорились о поддержке молодежного предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба министерства внешней торговли Узбекистана.

Договоренность была достигнута во время встречи турецкой делегации во главе с президентом Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (ТИКА) Сердаром Чамом в министерстве внешней торговли Узбекистана.

В ходе беседы Сердар Чам отметил, что состоявшиеся в 25-26 октября текущего года мероприятия на высшем уровне открыли новую страницу во взаимоотношениях между Узбекистаном и Турцией.

Президент ТИКА дал высокую оценку реформам, проводимым под руководством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева во всех сферах экономики, а также отметил впечатляющие темпы экономического роста в Узбекистане, являющиеся хорошей основой для развития деловых контактов.