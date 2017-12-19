В России разбился самолет Ан-2: есть жертвы – ВИДЕО

2017-12-19 15:07 | www.oxu.az | 8

В аэропорту Нарьян-Мара Ненецкого автономного округа Ан-2 упал при взлете.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, по предварительной информации, телесные повреждения различной степени тяжести получили 13 лиц, находившихся на борту самолета, 4 человека погибли.

Сообщается что, самолет Ан-2 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при взлете. Для расследования причин ЧП создан оперативный штаб под руководством врио губернатора НАО Александра Цыбульского.

В местном авиаотряде, которому принадлежал самолет, сообщили, что разбившийся Ан-2 был приобретен в прошлом году, а управлявший им пилот был опытным.

"Самолет новый, пилот опытный", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что 40-летний пилот имел опыт работы в полярной авиации. По его словам, погода во время взлета благоприятствовала полетам.

Самолет должен был выполнить плановый рейс в заполярный поселок Харута. По факту ЧП проводится проверка.

Э.А.

