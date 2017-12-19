Товарооборот между Азербайджаном и Чехией стремительно растет (версия 2)

2017-12-19 14:16 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Товарооборот между Азербайджаном и Чехией стремительно растет.

Об этом во вторник, в ходе пресс-конференции посвященной итогам азербайджано-чешских отношений в 2017 году, сказал секретарь по вопросам экономики и торговли посольства Чехии в Азербайджане Ян Йиндрих.

"В январе-октябре 2017 года товарооборот между двумя странами вырос более чем на 100 процентов, по сравнению с тем же периодом предыдущего года", - отметил Йиндрих.

По словам секретаря, товарооборот между странами за 10 месяцев 2017 года достиг 924 миллионов долларов, из которых 846 миллионов долларов пришлось на экспорт азербайджанской продукции в Чехию, а 78 миллионов долларов составил импорт чешской продукции в Азербайджан.

Ян Йиндрих также отметил, что согласно данным комитета статистики Чехии, страна является седьмым самым крупным партнером Азербайджана по экспорту и 15-ым по импорту.