SOCAR приобрела сеть австрийских АЗС (версия 2)

2017-12-19 14:27 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - SOCAR Energy Holdings (швейцарская "дочка" азербайджанской госнефтекомпании SOCAR) приобрела сеть австрийских АЗС, принадлежавших компании А-1, сообщает во вторник SOCAR на своем официальном сайте.

Также SOCAR Energy Holdings приобрела компанию Pronto Oil, занимающейся продажей нефтяных масел и, таким образом, вышла на австрийский рынок розничной торговли топливом.

"SOCAR Energy Holdings с целью увеличения инвестиций в секторе downstream вкладывает в инвестиционные проекты часть доходов, полученных за последние пять лет в Швейцарии, создает синергию с инвестициями, вложенными в предыдущие годы, и расширяет их объем. Основной целью является в будущем диверсифицировать источники дохода, воспользоваться потенциалом новых рынков и принести еще большие доходы азербайджанской экономике", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, SOCAR в последнее время расширяет дилерские и снабженческие связи с компаниями среднего размера в Швейцарии, использует общую карточную систему и реализует другие различные партнерские проекты.

"Приобретение на близком к Швейцарии австрийском рынке сети A-1, являющейся известным семейным бизнесом, стало логическим продолжением и следующим шагом этой стратегии расширения. Всего в Австрии действуют 82 АЗС компании А-1, которая играет ведущую роль на автозаправочном рынке земли Штирия. В компании работают 150 человек", - говорится в сообщении.

SOCAR также приобрела компанию Pronto Oil Mineralölhandels GmbH, базирующуюся в городе Грац и занимающуюся деятельностью в сфере торговли.

"Для управления сетью A-1 и компанией Pronto Oil было создано ООО "SOCAR Energy Austria". Сотрудники А-1 и Pronto Oil не будут уволены и продолжат свою деятельность в составе SOCAR Energy Austria. Учитывая, что бренд A-1 уже хорошо известен на австрийском рынке, SOCAR планирует использовать купленную сеть АЗС ​​под этим брендом", - сказано в информации.