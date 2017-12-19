Строительные работы по TAP будут приостановлены

2017-12-19 15:06 | www.apa.az | 6

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом заявил управляющий директор консорциума по строительству TAP Лука Шиппати. По его словам, проект трубопровода не может быть изменен, поскольку это означает возвращение на четыре года назад. Он добавил, что земляные работы будут проводиться с использованием лучших и самых современных методов, позволяющих предотвратить негативное влияние на окружающую среду.

Л.Шиппати также отметил, что работа по перемещению оливковых деревьев в процессе строительства TAP будет проводиться в соответствии с правилами защиты окружающей среды. Л.Шиппати отметил, что работы по строительству трубопровода TAP не будут препятствовать развитию туризма в Италии. «Строительные работы будут приостановлены с середины июля до конца августа - на время наиболее важного периода туристического сезона в Италии».

Проект TAP предназначен для транспортировки природного газа с месторождения Шахдениз в рамках «Стадии-2» через Грецию и Албанию в Западную Европу. Общая протяженность TAP составляет 878 км. Первые поставки запланированы к началу 2020 года. Предполагаемая мощность ТАР должна составить 10 млрд. кубометров в год с возможностью увеличения пропускной способности до 20 млрд. Долевое распределение между акционерами в проекте Транс-Адриатического газопровода выглядит следующим образом: ЗАО ЮГК (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) и Axpo (5%).