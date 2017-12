Азербайджанcкие модели удостоены титулов юбилейного Best Model of the World в Париже (ФОТО)

2017-12-19 14:28 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - Представители Азербайджана удостоены титулов XXX Международного конкурса моделей "Best Model of the World - 2017", который прошел в Theatre du Gymanes Mari Bell в Париже с участием представителей около шестидесяти стран, сообщил Trend Life директор проекта в нашей стране Агиль Мамиев.

Эльхан Гусейнов занял третье место в конкурсе и был удостоен титула “Best Photomodel”, а Бану Суджай - "Best Smile". Делегацию возглавлял Пярвиз Азимзаде.

Интересно, что Россию представляли наши соотечественники - Иго (Игамеддин) Гусейнов, который был удостоен "Best Physics", и Анна Грановская. Победителями конкурса в этом году стали Аслихан Каралар (Турция) и Джанулджа Раджапакша (Шри-Ланка).