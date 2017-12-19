Президент Ильхам Алиев принял губернатора Астраханской области (ФОТО) (версия 2)

2017-12-19 14:40 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял делегацию во главе с губернатором Астраханской области РФ Александром Жилкиным.

На встрече было отмечено успешное развитие двусторонних отношений во всех сферах между Азербайджаном и Россией, вклад в укрепление связей сотрудничества с отдельными регионами России, в том числе Астраханской областью.

Отметив, что в Астрахани строится Азербайджанский бизнес-центр, губернатор Александр Жилкин сказал, что этот бизнес-центр послужит созданию логистической сети в области. Он выразил особую признательность Президенту Азербайджана, Фонду Гейдара Алиева, Первому вице-президенту Азербайджана, президенту Фонда Мехрибан Алиевой, вице-президенту Фонда Лейле Алиевой за поддержку, оказываемую проводимым в Астрахани работам.

Губернатор Астраханской области сказал, что в день поминовения памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева побывал в школе, носящей имя великого лидера, где при поддержке Фонда Гейдара Алиева были проведены работы по капитальному ремонту и реконструкции, а также подчеркнул, что учащиеся школы передали приветствие главе государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул роль Астраханской области в деле расширения между Азербайджаном и Россией партнерских отношений, в частности торгового, экономического и регионального сотрудничества, выразил в связи с этим признательность губернатору Александру Жилкину.

На встрече было отмечено, что в 2018 году Астраханской областью на Каспии будут запущены прогулочные суда, что внесет вклад в развитие туризма между странами Каспийского бассейна, были затронуты вопросы расширения транспортно-логистических связей между Астраханской областью и Азербайджаном, совместных мер в сфере вывода на российские рынки посредством области сельскохозяйственной продукции Азербайджана.

В ходе беседы была подчеркнута важность церемонии закладки Астраханского бизнес-центра, которая будет проведена сегодня в Баку, состоялся обмен мнениями по перспективам сотрудничества в сферах туризма, здравоохранения, сельского хозяйства, образования, технологий.

На встрече было сделано фото на память.

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