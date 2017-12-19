Между Азербайджаном и Чехией могут быть организованы прямые авиарейсы (версия 2)

2017-12-19 14:45 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Чехией могут быть организованы прямые авиарейсы. Об этом во вторник сказал посол Чехии в Азербайджане Витезслав Пивонька на пресс-конференции, посвященной сотрудничеству Чехии и Азербайджана в 2017 году.

“Раньше между нашими странами функционировали прямые рейсы, которые были приостановлены по ряду причин, главной из которых я считаю экономическую, ведь авиарейсы это тоже бизнес. Однако по этому вопросу между нашими авиакомпаниями ведутся переговоры, и в скором времени это неудобство, надеюсь, будет устранено”, - сказал посол.

Напомним, что сегодня, авиарейсы между Азербайджаном и Чехией осуществляются с пересадкой в Стамбуле.