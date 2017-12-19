Группа ВТБ запустила сервис международных переводов с карты на карту

2017-12-19 14:51 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Группа ВТБ реализовала проект, в рамках которого клиентам любого российского банка стали доступны мгновенные денежные переводы на карты дочерних банков ВТБ в СНГ и Грузии. Проект реализован при поддержке процессинговой компании «МультиКарта», говорится в сообщении банка, распространенном во вторник.

Таким образом, владельцы пластиковых карт банка ВТБ (Азербайджан) отныне смогут получить, отправленные им деньги на карту и не будут тратить время на посещение банков.

Для проведения операции клиентам достаточно на сайте банка указать в специальном поле сумму перевода и ввести реквизиты карт отправителя и получателя. Перевод и зачисление средств производится в валюте счета карты. Таким образом, у получателя денег нет необходимости проводить конвертацию.

Минимальная сумма операции составляет 100 рублей, максимальная – 100 тысяч рублей в сутки. При совершении перевода взимается комиссия в соответствии с тарифами Группы ВТБ.