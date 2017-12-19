Должна ли мать платить алименты? - КОММЕНТАРИЙ

2017-12-19 15:34 | www.oxu.az | 6
В азербайджанском законодательстве нет различий между отцом и матерью в вопросе уплаты алиментов. По закону у родителей есть обязательства по уплате алиментов. То есть если при распаде брака ребенок остается с одним из родителей, то другой родитель платит алименты.
Об этом Oxu.Az сказал адвокат Огтай Магеррамов.
Во время процесса развода суд в первую очередь учитывает интересы ребенка. Исходя из этого принципа, в зависимости от конкретных обстоятельств конкретного дела, суд принимает решение, останется ли ребенок с отцом или с матерью. Если ребенок решением суда остается с отцом, то отец вправе требовать у матери алименты.
В каком случае ребенок передается под опеку отца?
Если мать находится в браке и не зарабатывает, то это не дает оснований передавать ребенка отцу. Суд оценивает, с кем останется ребенок. Если вопрос спорный, то к делу привлекают комиссию опеки и попечительства, согласно заключению которой суд принимает решение.
Учитывается ли гендерный принцип при назначении алиментов?
«При назначении алиментов суд учитывает материальное положение обоих родителей. Главный момент тут – интересы ребенка. Сумма алиментов может меняться в зависимости от конкретного случая.
Если лишенный права на опеку родитель работает, то он должен выплачивать бывшему супругу/супруге ¼ своего ежемесячного дохода в качестве алиментов. Если же он не работает, то суд назначает сумму алиментов в размере минимального прожиточного минимума. Для детей прожиточный минимум составляет 136 манатов 60 копеек. Со следующего года эта сумма будет повышена до 154 манатов.
Если в семье двое или более детей, которые «делятся» между родителями, то в этом случае родители сами решают между собой вопрос алиментов. В этом случае нет необходимости обращаться в судебные органы.