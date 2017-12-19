В Баку запустили механизм волшебных часов (ВИДЕО)

2017-12-19 15:01 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - Юные зрители, которые не смогли посетить премьеру новогодней интерактивной шоу-сказки "Чудесный переполох", смогут посмотреть ее 7 января на сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна, сообщили Trend Life в пресс-службе тетара.



Желающих посмотреть это представление оказалось настолько много, что организаторы решили добавить еще один день и показать представление не только 17 декабря 2017 года, но и 7 января 2018 года. Новогоднюю интерактивную шоу-сказку представляет CosplayClub.

Посетив шоу-сказку "Чудесный переполох" – зрители смогут стать настоящими волшебниками и помочь своим любимым персонажам.



Приключения героев насыщены необычными событиями, всевозможными преградами на их пути. Сказочные злые силы готовят план и хотят испортить праздник, а главные герои до наступления Нового года должны успеть запустить механизм волшебных часов!

"Чудесный переполох" - это захватывающая история о том, как дружба способна преодолеть любые трудности!

Песни, интерактив, танцы и приключения героев проведут всех вас по сказке, и вы попадете в незабываемую атмосферу новогодней ночи.



Билеты можно приобрести в кассе театра и централизованных кассах города.

Представляем вашему вниманию читателей Trend Life видеоанонс шоу-сказки "Чудесный переполох".