Иран выразил протест после обвинений США в продаже оружия хуситам в Йемене

2017-12-19 15:02 | www.trend.az | 7

Иран через посла Швейцарии в Тегеране выразил протест в связи с заявлениями постпреда США при ООН Ники Хейли о поставках Ираном оружия хуситам в Йемене, сообщил представитель МИД Ирана Бахрам Касеми, передает РИА Новости.

Посольство Швейцарии представляет интересы США в Иране ввиду отсутствия дипломатических отношений между Тегераном и Вашингтоном.

"В знак протеста против безответственных заявлений посла США при ООН посол Швейцарии в Тегеране был вызван в министерство иностранных дел, где ему был выражен официальный протест Ирана относительно невзвешенных, безосновательных обвинений Ники Хейли", — говорится в сообщении МИД Ирана.

Хейли на прошлой неделе представила в Вашингтоне фрагменты ракеты иранского производства, заявив, что снаряд был запущен хуситами из Йемена по аэропорту Эр-Рияда. В своем выступлении она также ссылалась на новый доклад генсека ООН. По ее словам, доклад указывает на то, что "Иран нелегально поставляет опасное оружие хуситам в Йемене", что является нарушением резолюций СБ ООН (2231 и 2216 — запрещающей поставки оружия хуситам).

Иран отверг "провокационные и деструктивные" обвинения США в поставках ракет в Йемен, которые были выпущены по Саудовской Аравии в начале ноября. В постпредстве Ирана при ООН назвали демонстрируемые образцы "сфабрикованными".

Силы ПВО Саудовской Аравии в начале и в конце ноября перехватили две баллистические ракеты, выпущенные из Йемена повстанцами-хуситами. Первая ракета была сбита 4 ноября в районе международного аэропорта в Эр-Рияде. Вторую перехватили 30 ноября на юге страны в районе города Хамис-Мушайт (округ Асир).

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