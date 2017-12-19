Избран первый вице-президент Национальной федерации карате Азербайджана (ФОТО)

2017-12-19 15:07 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Баку прошла церемония избрания нового первого вице-президента Национальной федерации карате Азербайджана.

По итогам голосования Фарид Аскеров был избран первым вице-президентом Национальной федерации карате Азербайджана.

Затем Аскеров был представлен коллективу Федерации. Нового первого вице-президента представил коллективу заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Исмаил Исмаилов.

По словам замминистра, Федерация карате всегда оправдывает оказываемое ей доверие. Коснувшись объявления карате олимпийским видом спорта, Исмаилов отметил, что спортсменам нужно будет работать еще больше для достижения успеха и завоевания медалей.

Исмаилов выразил надежду, что избрание Аскерова первым вице-президентом пойдет на пользу Федерации карате, и азербайджанские спортсмены смогут достичь еще больших успехов.

“Наши каратисты всегда показывают хорошие результаты и приносят стране медали. Я считаю, что объявление карате олимпийским видом спорта повысит конкуренцию в данном виде спорта. Думаю, что наши спортсмены справятся с высокой конкуренцией и продолжат оставаться на высоте”, - сказал Исмаилов.