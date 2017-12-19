Проект TAP не претерпит изменений - управляющий директор

2017-12-19 15:11 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Исключено внесение каких-либо изменений в проект строительства Трансадриатического трубопровода (TAP), предусматривающий транспортировку азербайджанского газа в Европу, сообщил итальянским СМИ управляющий директор консорциума по строительству TAP Лука Скьеппати.

Комментируя в частности, возможности изменения точки выхода газопровода на берег, Скьеппати отметил, что регион Апулия в Италии является лучшим вариантом для этого.

«Мы оценили 11 альтернативных точек выхода. Регион Апулия лучший вариант с минимальным воздействием на окружающую среду», - сказал управляющий директор.

Проект трубопровода более не может быть изменен, сказал управляющий директор, добавив, что это приведет к возобновлению процесса выдачи разрешений на строительство, что означает возвращение на четыре года назад.

«Это было бы бесполезно, потому что лучших вариантов нет», - отметил управляющий директор, добавив, что земляные работы будут проводиться с использованием лучших и самых современных методов, позволяющих предотвратить негативное влияние на окружающую среду.

Управляющий директор также отметил, что работа по перемещению оливковых деревьев в процессе строительства TAP проводиться в соответствии с правилами защиты окружающей среды и после завершения работ, деревья будут вновь возвращены на прежние места.

Скьеппати отметил, что работы по строительству трубопровода TAP не будут препятствовать развитию туризма в Италии.

«Строительные работы будут приостановлены с середины июля до конца августа - на время наиболее важного периода туристического сезона в Италии», - сказал управляющий директор.