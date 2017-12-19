Собранные в Азербайджане чешские грузовики Tatra будут реализовывать за рубежом (версия 2)

2017-12-19 15:16 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Чешские грузовики Tatra, производство которых планируется наладить в Азербайджане, будут экспортироваться на внешние рынки.

Об этом, на состоявшейся во вторник пресс-конференции, посвященной сотрудничеству Чехии и Азербайджана в 2017 году, сказал посол Чехии в Азербайджане Витезслав Пивонька.

“Подробной информацией касательно объема производства мы не располагаем, но можем сказать, что чешские производители прибыли в Гянджу, и переговоры по сборке грузовиков Tatra в Азербайджане уже ведутся, причем объемы производства будут рассчитаны не только на внутренний рынок Азербайджана”, - сказал посол.

Дипломат также отметил, что в настоящее время на рынок Азербайджана поступило 500 чешских грузовиков Tatra и 1000 легковых автомобилей Shokda, и что в дальнейшем эти цифры будут расти.