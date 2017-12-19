Много работаем, мало зарабатываем – СТАТИСТИКА

2017-12-19 16:12 | www.oxu.az | 7

Увеличилось количество рабочих часов населения страны.

Как передает Oxu.Az, в январе-октябре 2017 года среднее число рабочих часов на одного работника составило 152,7 часа в месяц. В соответствующий период 2016 года эта цифра составила 152,2 часа.

Отметим, что в прошлом году из видов экономической деятельности на сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство пришлось 155,0 часов, на горнодобывающую промышленность - 149,1 часа, на образование - 147,5 часа, финансовую и страховую деятельность - 153,9 часа, на строительство - 154,6 часа.

За отчетный период 2017 года из видов экономической деятельности среднее число рабочих часов на одного работника в сфере сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства составило 151,7 часа, в горнодобывающей промышленности - 153,2 часа, в сфере образования - 146,3 часа, в сфере финансов и страхования - 154,9 часа, в строительстве - 154,8 часа.

Обращает на себя внимание увеличение рабочих часов в сфере отдыха, развлечений и искусства. Если в 2016 году на одного работника этой сферы приходилось в среднем 150,7 рабочих часов в месяц, то в 2017 году эта цифра составила 153,0 часа.

Что касается роста заработной платы вслед за увеличением рабочих часов, то хотя с начала текущего года зарплаты выросли, в процентном отношении имеется снижение.

Стоит отметить, что за январь-октябрь прошлого года среднемесячная номинальная зарплата наемных работников в Азербайджане в годовом исчислении выросла на 6,9% и составила 493,8 маната.

В январе-октябре 20117 года среднемесячная номинальная зарплата наемных работников в Азербайджане по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 6,4% и составила 525,4 маната.

Э.Ш.

