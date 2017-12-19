Али Гасанов: Астраханский бизнес-центр будет новым импульсом в развитии сотрудничества между Азербайджаном и Россией (ФОТО)

2017-12-19 15:23 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В Баку во вторник был заложен фундамент Астраханского бизнес-центра.

В церемонии закладки приняли участие помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, губернатор Астраханской области Александр Жилкин, другие официальные лица, бизнесмены и представители общественности.

Али Гасанов отметил, что между Азербайджаном и Астраханской областью существуют торгово-экономические и гуманитарные связи. Астраханский бизнес-центр, фундамент которого сегодня закладывается в Баку, будет новым импульсом в развитии сотрудничества между двумя странами.

Александр Жилкин сказал, что этот бизнес-центр будет служить делу укрепления торгово-экономических связей между странами, в том числе отдельными регионами.

Подчеркнув, что и в Астрахани строится Азербайджанский бизнес-центр, губернатор добавил, что это будет способствовать созданию в области логистической сети, дальнейшему расширению связей между бизнесменами.

Александр Жилкин выразил признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за поддержку, оказанную реализации ряда проектов в Астрахани, подчеркнул, что в завершающемся 2017 году товарооборот между Россией и Азербайджаном еще больше вырос, выразил уверенность в том, что эта динамика будет продолжена и в следующем году.

Затем был заложен фундамент Астраханского бизнес-центра.

Общая площадь Астраханского бизнес-центра будет более пяти тысяч квадратных метров. В этом многофункциональном здании, состоящем из пяти этажей, будут функционировать торгово-выставочный зал, конференц-зал, зал для занятия фитнесом, созданы офисные комнаты и мини-отель.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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