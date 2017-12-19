В Азербайджане книги детям читают 2/3 родителей

2017-12-19 15:25 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане две трети родителей, находясь дома, читают книги детям. Об этом на презентации пилотного проекта «Дошкольное образование общинного типа» сказал и.о. директора Института проблем образования, завотделом минобразования Эмин Эмруллаев.

По его словам, в рамках этого пилотного проекта в Баку и десяти районах выбраны 50 общин, в каждой из которых 20 детей в возрасте трех-четырех лет. Родитель-участник общины добровольно регистрирует своего ребенка в образовательных группах, и по договоренности несколько раз в неделю дети проходят подготовку в течение двух-четырех часов.

В общинах уроки проводятся учителями-добровольцами, работниками школ или родителями. Уроки, которые проводятся, опираются на пособие дошкольной программы общинного типа.

Отметим, что сегодня в Баку прошло отчетное мероприятие, посвященное пилотному проекту «Дошкольное образование общинного типа», который реализуется министерством образования при финансовой поддержке ЮНИСЕФ.