В Украине установка памятника вымышленному «геноциду армян» вызвала протест азербайджанцев

2017-12-19 16:23 | www.apa.az | 6

Как сообщает АПА, в связи с этим председатель Конгресса азербайджанцев Херсонской области Али Керимов от имени проживающих в этой области азербайджанцев направил письмо протеста мэру и губернатору города.

По словам А.Керимова, в письме говорится, что установка подобного памятника является нарушением законодательства Украины и в нем содержится требование демонтировать памятник: «Украина на официальном уровне не признавала и не обсуждала этот вымышленный «геноцид». В этом случае, то, что руководство города позволило установить этот памятник само по себе является нарушением закона. Мы требуем от руководства города и области демонтировать этот памятник. Это приводит к обострению этнических отношений в области».

Отметим, в церемонии открытия памятника приняла участие глава функционирующей в украинском городе Николаев армянской общины Алла Полищук. В связи с открытием памятника она распространила заявление.

До этого времени ни в одном городе Украины не было памятника вымышленному «геноциду армян».