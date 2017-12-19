Встречные иски Малейки Асадовой и Рамиза Мелика приняты судом

2017-12-19 16:39 | www.apa.az | 5
Сегодня в Насиминском районном суде продолжилось судебное заседание по встречным искам народной артистки Малейки Асадовой и народного артиста Рамиза Мелика.
Как сообщает АПА, на процессе каждая сторона выдвинула свои требования.
Процесс будет продолжен 8 января.
Рамиз Мелик сказал АПА, что М. Асадова подала встречный иск и требует компенсации в размере 300 тысяч манатов. Р.Мелик сказал, что М. Асадова оскорбила его.
Отметим, что М. Асадова потребовала у коллеги компенсации в размере 200 тысяч манатов за оскорбление чести и достоинства.
Причиной этого явилось опубликование в прессе заявлений Рамиза Мелика, в которых он использовал непристойные выражения в отношении М.Асадовой.