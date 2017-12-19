Президент наградил архитекторов

2017-12-19 18:26 | www.apa.az | 5

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении архитекторов.

Как сообщает АПА, за заслуги в развитии сферы градостроительства и архитектуры в Азербайджане группа лиц была награждена орденом «Шохрат» и медалью «Терегги».

Другими распоряжениями главы государства за заслуги в развитии сферы градостроительства и архитектуры в Азербайджане Абдуллаеву Тофигу Али оглу и Шекиханову Тофигу Гамид оглу были назначены персональные пенсии президента Азербайджанской Республики, Байбекову Равилю Салех оглу, Джафарову Халилу Алекбер оглу, Миралаеву Фахреддину Боюк оглу и Намазову Муседину Ахмед оглу – присвоено почетное звание «Заслуженный архитектор».