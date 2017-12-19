Глава государства наградил сотрудников средней музыкальной школы при Центре Культуры СГБ

2017-12-19 18:27 | www.apa.az | 5

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалью «Терегги» сотрудников средней музыкальной школы при Центре Культуры Службы Государственной Безопасности.

Как сообщает АПА, сотрудники школы Керимова Эльнура Джамал гызы и Тагиева Лейла Алиевна награждены за заслуги в развитии музыкального образования.

Другим распоряжением главы государства, за заслуги в развитии музыкального образования» сотрудникам средней музыкальной школы при Центре Культуры Службы Государственной Безопасности Гусейновой Эльмире Бахадур гызы, Асадовой Наиле Асад гызы и Исмайлову Закиру Хейрулла оглу присвоено почетное звание «Заслуженный учитель.