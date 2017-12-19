Проведено мероприятие, посвященное 25-й годовщине членства Азербайджана в UNESCO

2017-12-19 18:43 | www.apa.az | 5

При совместном сотрудничестве Национальной комиссии Азербайджанской Республики по UNESCO, Министерства культуры и туризма и Управления государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» проведено мероприятие, посвященное 25-й годовщине членства Азербайджана в UNESCO.

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД Азербайджана, в мероприятии приняли участие члены Национальной комиссии Азербайджанской Республики по UNESCO, официальные представители государства, аккредитованные в Азербайджане послы иностранных государств, в также известные деятели науки, культуры и искусства нашей страны.

Выступивший на мероприятии председатель Национальной комиссии Азербайджанской республики по UNESCO, министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров отметил приверженность Азербайджана ценностям UNESCO, установление тесных отношений между нашей страной и UNESCO в сфере образования, науки и культуры, результатом чего стало превращение Азербайджана в авторитетного члена UNESCO и страну-донора.

Затронув тему армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, министр сказал, что Вооруженные силы Армении оккупировали 20% территории Азербайджана, результатом этой оккупации стало умышленное уничтожение принадлежащих Азербайджану памятников культуры, школ и библиотек, а также мечетей и кладбищ. Министр особо обратил внимание гостей на тот факт, что информация о совершенных Арменией в отношении нашей страны презренных деяниях регулярно поднимается в UNESCO.