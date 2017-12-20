Первая в мире больница для верблюдов открылась в Дубае – ВИДЕО

2017-12-20 00:01 | www.oxu.az | 5

В Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) открылась первая в мире больница для верблюдов, сообщает Oxu.Az со ссылкой на The Daily Mail.

Она сможет одновременно принять до 20 животных. Операции здесь будут стоить от 845 евро, а рентгеновское или ультразвуковое исследование — от 92.

Гонки на верблюдах и конкурсы красоты среди "кораблей пустыни" — любимое развлечение жителей ОАЭ. Стоимость животных с хорошей родословной достигает миллионов долларов. Именно для эксклюзивного медицинского обслуживания таких дорогих верблюдов и создана клиника.

Строительство Dubai Camel Hospital обошлось в 40 миллионов дирхамов (756 миллионов сомов). Там работает команда высокопрофессиональных ветеринаров и установлено самое современное медицинское оборудование.

С.Б.

