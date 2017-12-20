В Анкаре прошла церемония в память о погибшем после России Карлове

2017-12-20 01:19 | www.apa.az | 5

Церемония в связи с годовщиной трагической гибели посла России в Турции Андрея Карлова прошла в российском посольстве в Анкаре во вторник.

Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Карлову было посмертно присвоено звание Героя России.

В церемонии памяти Карлова приняли участие сотрудники российского посольства, представители турецких властей, дипкорпуса, деловых кругов, российской и турецкой общественности. Были исполнены государственные гимны двух стран, прошла минута молчания. Участники церемонии возложили цветы и венки к бюсту погибшего дипломата, отметили огромный вклад его в развитие отношений между Турцией и Россией.