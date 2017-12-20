В Мексике в ДТП погибли 11 иностранных туристов

2017-12-20 02:30 | www.apa.az | 5

Не менее 11 человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом, который вез на экскурсию иностранных туристов в Мексике. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает во вторник офис губернатора штата Кинтана-Роо.

"Пока есть 11 погибших, 15 раненых, многие из которых были увезены (в госпитали) на частных машинах", — говорится в сообщении. По предварительным данным, автобус перевернулся.

Туристы с круизного лайнера, пришедшего в порт Махауаль, направлялись в город Чакчобен. Всего в автобусе находился 31 турист из разных стран, в том числе, Канады и Италии.

Были ли там россияне, пока неизвестно. "Мы проверяем информацию о гражданах России", — сообщила РИА Новости по телефону почетный консул в Канкуне Армина Вольперт.