ООН признала Россию «оккупирующей страной»

2017-12-20 00:48 | www.oxu.az | 5

Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию, в которой осуждаются якобы имеющие в Крыму место нарушения прав человека, а также «незаконное установление Российской Федерацией законов, юрисдикции и управления» на полуострове.

Как передает Oxu.Az, об этом во вторник, 19 декабря, сообщает ТАСС.

Также в документе, который был предложен Третьему комитету ГА ООН Украиной в соавторстве с 30 государствами, содержится осуждение и непризнание «временной оккупации Россией части территории Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополя».

За его принятие проголосовали 70 государств. Против высказались 26 стран, eще 76 стран при голосовании воздержались.

С.Б.

