Древние ископаемые переписали историю жизни на Земле

2017-12-20 01:55 | www.oxu.az | 5

Ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Висконсинского университета в Мэдисоне обнаружили самые древние из известных на настоящий момент окаменелостей, возраст которых достигает 3,5 миллиарда лет. Статья опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на lenta.ru, об этом сообщается в пресс-релизе на сайте EurekAlert!.

Исследователи обнаружили микроокаменелости, которые не видны невооруженным взгляду, на образцах породы сланцевых отложений Апекс в западной части Австралии. Здесь залегают древние отложения, которые не подвергались геологическим изменениям и хорошо сохранились. Микроокаменелости впервые были описаны в 1993 году, однако ряд ученых считал, что они являются минералами, а не следами биологических организмов.

Биологи использовали метод, называемый масс-спектрометрию вторичных ионов, который применяется для анализа состава твердых тел. Это позволило оценить содержание в образцах пород изотопов углерода (углерод-11 и углерод-12), по соотношению которых можно определить различные органические вещества. Оказалось, что микроокаменелости в действительности являются следами живых существ.

По словам исследователей, выявленные соотношения изотопов углерода характерны для фототрофных бактерий, использующих фотосинтез для получения энергии, образующих метан архей и гамма-протеобактерий, потребляющих этот газ.

С.Б.

