Американка ради видео для YouTube застрелила своего парня

2017-12-20 02:31 | www.oxu.az | 5

Жительница американского штата Миннесота застрелила своего парня при попытке снять видео для YouTube.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет The Star Tribune.

Монализа Перез и ее парень Педро Руиз хотели снять видео для своего канала на YouTube, на котором девушка стреляет из пистолета в молодого человека, использующего в качестве защиты книгу. Перез выстрелила с расстояния полуметра, и пуля прошла через книгу, попав в грудь Руиза. От полученного ранения молодой человек скончался.

С.Б.

