Президент Ильхам Алиев подписал указ об обеспечении деятельности государственного информагентства

2017-12-20 00:13 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев во вторник подписал указ об обеспечении деятельности Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).

Данным указом утвержден «Устав Азербайджанского государственного информационного агентства».

Осуществление полномочий учредителя в Азербайджанском государственном информационном агентство нтстве (АЗЕРТАДЖ) поручено возложить на:

Президента Азербайджана:

- утверждение Устава агентство а, определение размера уставного фонда;

- создание исполнительного органа, установление и досрочное прекращение его полномочий;

- реорганизация и упразднение Агентства.

Кабинет министров Азербайджана:

- утверждение предела численности работников Агентства и ежегодных финансовых отчетов;

- дача согласия на создание хозяйственных обществ или участие в них, создание управлений, филиалов и представительств;

- дача согласия на заключение сделки в сумме, превышающей 25 процентов стоимости чистых активов (сделки особого значения) и сделки с соответствующим лицом, стоимость которой составляет 5 и более процентов активов юридического лица публичного права.

Агентству:

- определение направлений развития;

- утверждение структуры.

Указом также поставновлено, что первоначальный уставной фонд агентства формируется за счет средств государственного бюджета и составляет 25 000 000 (двадцать пять миллионов) манатов. Отмечается, что государственное имущество, находящееся на балансе Азербайджанского государственного информационного агентства, оценивается и находит отражение в уставном фонде агентства. Органом, осуществляющим руководство деятельностью АЗЕРТАДЖ, установлено Правление, состоящее из 5 членов.

Согласно указу главы государства, назначение на должность и освобождение от должности председателя Правления и заместителей председателя осуществляется Президентом Азербайджана, назначение на должность и освобождение от должности других 2 членов – Кабинетом министров страны.

Кабинету министров страны поручено в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения, связанные с приведением актов Президента Азербайджана в соответствие с настоящим Указом; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров Азербайджана в соответствие с настоящим Указом и проинформировать Президента Азербайджана; в месячный срок обеспечить передачу имущества, находящегося на балансе Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ), на баланс агентства со дня его государственной регистрации как юридического лица публичного права; в месячный срок по согласованию с Президентом Азербайджана утвердить заработную плату членов Правления и других работников агентства; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим Указом и в пятимесячный срок проинформировать Президента Азербайджана; решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Указа.

Агентству поручено в течение трех дней со дня вступления в силу настоящего Указа обратиться в Министерство по налогам Азербайджана для государственной регистрации в порядке, установленном Законом Азербайджана «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц»; в месячный срок по согласованию с Президентом Азербайджана утвердить структуру.

Министерству по налогам Азербайджана поручено осуществить необходимые меры, связанные с государственной регистрацией агентства.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с настоящим Указом и проинформировать Кабинет министров Азербайджана.

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