В Азербайджане утвержден порядок размещения рекламы на открытом пространстве

2017-12-20 00:41 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев во вторник подписал указ об утверждении "Порядка выдачи разрешений на размещение рекламы на открытом пространстве и осуществления контроля в этой сфере", "Суммы государственной пошлины для получения разрешения на размещение рекламы на открытом пространстве", а также "Суммы, выплачиваемой за трансляцию рекламы на открытом пространстве".

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев представить Президенту Азербайджана предложения в связи с приведением в соответствие с данным указом актов Президента Азербайджана; обеспечить в течение трех месяцев приведение в соответствие с данным указом нормативно-правовых актов Кабинета министров и проинформировать главу государства; держать под контролем процесс приведения в соответствие с данным указом нормативно-правовых актов органов центральной исполнительной власти и в течение пяти месяцев проинформировать Президента Азербайджана об исполнении. Кабмину также поручено решение других вопросов, вытекающих из данного указа.

Министерству юстиции Азербайджана поручено обеспечить приведение в соответствие с данным указом нормативно-правовых актов и актов нормативного характера органов центральной исполнительной власти и проинформировать об этом Кабинет министров.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.