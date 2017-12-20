АБР выделил 12 миллионов евро на ремонт метро в Тбилиси

2017-12-20 04:29 | www.trend.az | 5

Азиатский банк развития согласился профинансировать замену электропроводки и вентиляции на станциях тбилисского метрополитена, передает Грузия Online.

Соглашение о выделении на ремонт столичного метро 12 миллионов евро подписали министр финансов Грузии Мамука Бахтадзе и директор постоянного представительства Азиатского банка развития (АБР) Йешим Эльхан-Каялар.

Соответствующие работы в метро будут вестись в 2018-2019 годах. Так, в 2018 планируется отремонтировать десять станций метро, сообщают сегодня "Новости-Грузия".