Мадуро заявил о террористической атаке на объект вооруженных сил Венесуэлы

2017-12-20 06:03 | www.trend.az | 5

Воинская часть венесуэльской армии в штате Миранда подверглась нападению вооруженных людей. Об этом во вторник заявил президент страны Николас Мадуро, сообщает Венесуэльское агентство новостей, передает ТАСС.

"Произошла террористическая атака на подразделение вооруженных сил, - сказал глава государства. - Они (нападавшие) унесли несколько автоматических винтовок и сказали, что будут атаковать". Мадуро потребовал от военных жестко реагировать в подобных ситуациях. "Нулевая терпимость по отношению к тем, кто с оружием угрожает миру в республике", - подчеркнул он.

Сведений о пострадавших при нападении обнародовано не было. Ответственность за случившееся взял на себя мятежный офицер Оскар Перес, находящийся в розыске. На своей странице в Twitter он опубликовал видеозапись захвата казармы, проведенного вместе с группой вооруженных людей. По данным газеты El Universal, им удалось забрать 26 винтовок и три пистолета.