Президент Узбекистана принял главу TIKA

2017-12-20 06:53 | www.trend.az | 5

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев накануне принял прибывшего в страну с визитом президента Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TIKA) Сердара Чама.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, Шавкат Мирзиёев, тепло приветствуя гостя, с удовлетворением отметил, что государственный визит в Турцию 25-26 октября текущего года вывел отношения между двумя странами на уровень стратегического партнерства.

Была положительно оценена реализация совместных с турецкими партнерами перспективных программ и проектов в сферах торговли, промышленности, инвестиционной, транспортной, туристической, медицинской, образовательной и других.

На встрече отмечалось важное значение дальнейшего расширения деятельности TIKA в Узбекистане и выведения ее на новый уровень.

В Узбекистане агентством к нынешнему моменту уже реализовано около 700 грантовых проектов на 23,6 млн долларов.

Особо была отмечена необходимость определения перспективных направлений двустороннего сотрудничества, системного развития деятельности TIKA в Узбекистане на основе конкретных проектов.