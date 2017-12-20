США изучают возможность ввода миротворцев в Украину

2017-12-20 06:51 | www.apa.az | 5

Разногласия РФ-США по миротворцам в Украине сохраняются, но возможность по-прежнему серьезно рассматривается. Как передает АПА со сылкой на РИА Новости, об этом заявила журналистам представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Русские добиваются одного, мы — другого, но мы по-прежнему это серьезно изучаем", — заявила Науэрт.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ не против поставить ситуацию в Донбассе под международный контроль, но это должно решаться только прямыми переговорами между сторонами. Также ранее он заявлял, что миротворцы должны находиться на линии разграничения в Донбассе и ни на каких других территориях. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.