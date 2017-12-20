В Азербайджане утверждены тарифы на рекламу на открытом пространстве

2017-12-20 07:21 | www.apa.az | 5

Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Порядка выдачи разрешений на размещение рекламы на открытом пространстве и осуществления контроля в этой сфере", "Суммы государственной пошлины для получения разрешения на размещение рекламы на открытом пространстве", а также "Суммы, выплачиваемой за трансляцию рекламы на открытом пространстве".

Как передает АПА, Кабинету министров поручено в течение трех месяцев представить президенту Азербайджана предложения в связи с приведением в соответствие с указом актов президента Азербайджана;

обеспечить в течение трех месяцев приведение в соответствие с указом нормативно-правовых актов Кабинета министров и проинформировать главу государства;

держать под контролем процесс приведения в соответствие с данным указом нормативно-правовых актов органов центральной исполнительной власти и в течение пяти месяцев проинформировать президента Азербайджана об исполнении;

Кабмину также поручено решение других вопросов, вытекающих из данного указа.

Министерству юстиции Азербайджана поручено обеспечить приведение в соответствие с данным указом нормативно-правовых актов и актов нормативного характера органов центральной исполнительной власти и проинформировать об этом Кабинет министров.