На УзРТСБ за прошлую неделю открыто 39 стандартных биржевых контрактов

2017-12-20 07:58 | www.trend.az | 5

ТАШКЕНТ /Trend/ - Листинговая комиссия АО «УзРТСБ» за прошлую неделю (11-15 декабря) открыла 39 стандартных биржевых контрактов на стройматериалы, нефтепродукты и сельскохозяйственную продукцию.

Как сообщили в АО «УзРТСБ», в списке выставленных на биржевые торги товары – арматура, уголок, битум, нефтяные масла, ячмень, хлопковый линт и другие.

Данные товары включены в биржевой котировальный лист на основании заявлений 29 продавцов (12 из них – субъекты малого бизнеса), включая АО «Алмалыкский ГМК», ООО «Бухарский НПЗ», ООО «Akbar Central Asia», OOO «Smart Oil Trade», ООО «Inter Auto Line» и ООО «Bahromjon Nur Savdo».