ЕС рассматривает Транскаспийский трубопровод в качестве дополнительного элемента ЮГК (эксклюзив)

2017-12-20 08:00 | www.trend.az | 5

БАКУ/Trend/ - Для Европейского союза (ЕС) проект строительства Транскаспийского трубопровода, предусматривающего транспортировку газа из Центральной Азии на европейский рынок, является важным дополнительным элементом проекта "Южный газовый коридор".

Об этом сказал Trend Бернд Бирверт - заместитель главы кабинета вице-президента Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Мароша Шефчовича, комментируя последние события, касающиеся определения правового статуса Каспийского моря, от которых зависит реализация проекта Транскаспийского трубопровода.

"Реализация проекта Транскаспийского трубопровода соответствует интересам, как Европы, так и наших партнеров в Туркменистане. С этой целью, в 2015 году мы подписали Ашхабадскую декларацию с туркменской, турецкой, азербайджанской и грузинской сторонами о сотрудничестве в сфере энергетики", - сказал Бирверт.

Бирверт отметил, что все стороны остаются приверженными выполнению декларации и находятся в постоянном контакте для изучения возможностей сотрудничества.

В 2011 году Европейский союз принял мандат на ведение переговоров о заключении юридически обязывающего договора между ЕС, Азербайджаном и Туркменистаном о строительстве Транскаспийской трубопроводной системы.

ЕС впервые предложил договор в поддержку инфраструктурного проекта.

Соглашение о Транскаспийском трубопроводе заложит основу для строительства подводного трубопровода, соединяющего Туркменистан с Азербайджаном, и, в свою очередь, свяжет этот трубопровод с инфраструктурой, которая будет доставлять газ из Центральной Азии в ЕС.