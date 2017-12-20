В Узбекистане введено в эксплуатацию предприятие нефтегазовой отрасли

2017-12-20 08:11 | www.trend.az | 5

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Хорезмской области Узбекистана введено в промышленную эксплуатацию предприятие нефтегазовой отрасли по производству пластиковой тары и ёмкостей.

Как сообщили в АО «Узбекнефтегаз» проект реализован в соответствии с поручением президента Узбекистана в ходе рабочего визита в Хорезмскую область 27-28 января нынешнего года.

На предприятии начато производство ящиков для плодоовощной продукции, тары для складских помещений, ёмкостей для жидкости, на основе переработки 2,5 тыс. тонн. полиэтиленовых и полипропиленовых гранул.