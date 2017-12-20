Курс биткоина упал на 15 процентов

2017-12-20 08:29 | www.trend.az | 5

Курс самой популярной в мире криптовалюты биткоин (bitcoin) в среду, 20 декабря, упал на 15 процентов до 17061,40 долларов по сравнению с абсолютным рекордом, установленным в понедельник, 17 декабря, когда криптовалюта стоила 20089 долларов. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCup, передает РИА Новости.

Биткоин дешевеет на фоне предостережения денежно-кредитного управления Сингапура (Monetary Authority of Singapore, MAS) о рисках, связанных с инвестициями в ICO и криптовалюты. MAS напомнил, что криптовалюты не являются законным платежным средством, не эмитируются никаким правительством и не подкреплены никакими активами. Недавний рост курсов биткоина и его аналогов в Сингапуре связали со спекулятивной активностью. Ранее с подобным заявлением выступал председатель американского фондового регулятора SEC Джей Клейтон.

Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 589,472 миллиарда долларов. При этом на долю биткоина сейчас приходится примерно 48,3% всего рынка криптовалют.