Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил 15-километровый столб пепла

2017-12-20 08:39 | www.trend.az | 5

Столб пепла из вулкана Безымянный, извергающегося на Камчатке, поднялся до 15 км над уровнем моря, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Это событие на вулкане произошло в среду днем по местному времени. Пепловый шлейф несет на северо-восток от Безымянного", - сказал представитель РАН.

В свою очередь, в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН "Интерфаксу" сообщили, что активность Безымянного росла последнюю неделю.

"С юго-восточного склона вулкана скатывались раскаленные лавины. Вероятно, на Безымянном тогда началось выжимание нового магматического вещества на поверхность", - сказал представитель KVERT.