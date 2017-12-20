Президент Кыргызстана принял Спецпредставителя генсека ООН

2017-12-20 08:41 | www.trend.az | 5

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков накануне принял Спецпредставителя Генерального секретаря ООН, главу Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталью Герман. Об этом, как передает агентство Кабар, сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам водно-энергетического сотрудничества, укрепления стабильности и безопасности в Центрально-Азиатском регионе, в том числе в Кыргызстане.

Жээнбеков, приветствуя Герман, поздравил ее с недавним назначением на пост главы Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) и с 10-летним юбилеем Центра.

«Мы знаем Вас, как опытного и профессионального дипломата. Уверен, что с Вашим приходом сотрудничество Кыргызстана с Центром будет успешно развиваться и укрепляться», - отметил Президент.

Глава государства подчеркнул роль и помощь Организации Объединенных Наций и ее структурных организаций в событиях 2010 года, которые произошли в Кыргызстане. «В те непростые времена с помощью ООН и других организаций мы сумели пережить сложный период в нашем государстве. Впереди нас ждет много задач, которые мы должны решить. Кыргызстан готов и далее обсуждать все региональные вопросы и решать их совместно с нашими соседями», - отметил Президент и остановился на итогах своего недавнего официального визита в Узбекистан.