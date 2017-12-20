Мовлут Чавушоглу: «Мы подписали протоколы с Арменией на определенных условиях»

2017-12-20 13:04 | www.apa.az | 7

Как сообщает АПА, об этом на совместной пресс-конференции, проведенной после встречи в Баку с азербайджанским и иранским коллегами, заявил министр иностранных дел Турции Мовлут Чавушоглу.

Отвечая на вопрос о судьбе протоколов, подписанных между Арменией и Турцией в 2009 году в Швейцарии, министр напомнил, что Армения представила эти протоколы в свой Конституционный суд, который в свою очередь исключил из документов некоторые важные статьи: «Что произойдет, если Армения отложит на полку или аннулирует это соглашение? До тех пор, пока наше условие не будет выполнено, реализация этого соглашения невозможна».

Напомним, руководство Армении заявило, что аннулирует подписанные с Турцией протоколы до весны следующего года.