Установлена личность мужчины, труп которого был обнаружен в лесу в Гусарском районе

2017-12-20 13:05 | www.apa.az | 7

Установлена личность мужчины, труп которого был обнаружен в лесном массиве Гусарского района.

Как сообщает северное бюро АПА, им является житель Баку Мирвахид Мусеви, 1958 г.р.

Отметим, что тело было обнаружено на территории села Муджуг. 22 мая этого года в 20.00 Мусави вышел из дома по адресу г.Баку, Наримановский район, ул.Ага Нейматуллы 49, квартира 37. Больше его никто не видел. Мужчина по документам проходит как пропавший без вести.

По факту в прокуратуре Гусарского района ведется расследование.

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18.12.2017

В лесу на территории Гусарского района обнаружен труп мужчины. Как сообщает северное бюро АПА, в лесном массиве села Муджуг обнаружен разложившийся труп мужчины 50-55 лет.

Предположительно, мужчина скончался несколько месяцев назад.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личность покойного.

По факту в прокуратуре Гусарского района ведется расследование.