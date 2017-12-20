Товарооборот между Узбекистаном и Таджикистаном увеличился

2017-12-20 16:01 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Таджикистан увеличил внешнеторговый оборот с начала текущего года, и наиболее высокий рост зафиксирован в двухсторонней торговле с Узбекистаном и Казахстаном, сообщили таджикские СМИ.

С начала 2017 года товарооборот между Узбекистаном и Таджикистаном вырос на 85 процентов, превысив отметку в $110 миллион.

За одиннадцать месяцев этого года объем внешнеторгового оборота Таджикистана составил около $3,6 миллиард.

При этом основными торговыми партнерами Таджикистана остаются Россия и Казахстан. Размер таджикско-российского оборота составил $843 миллион, а таджикско-казахского $754 миллион.