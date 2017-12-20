Али Гасанов: Претензии Financial Times предвзяты и служат грязным интересам определенных внешних антиазербайджанских кругов (версия 3)

2017-12-20 16:01 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов прокомментировал ряд претензий, выдвинутых к Азербайджану в издании The Financial Times.

Али Гасанов сказал, что претензии, выдвинутые к Азербайджану в статье под заголовком «Совет Европы отказывается от прав человека?» в издании The Financial Times (FT), носят субъективный характер, предвзяты и служат грязным интересам определенных внешних антиазербайджанских кругов.

Может вызывать только чувство сожаления то, что FT и другие подобные известные издания, включившись в кампанию по очернению, искусственно организованную известными кругами, сделали Азербайджан мишенью и последовательно выступают с необоснованными обвинениями.

Помощник Президента Азербайджана отметил, что Азербайджан известен в мире как развивающаяся по пути демократии, имеющая сильную экономику, обладающая высоким международным авторитетом, обеспечивающая все свободы страна, как пространство стабильности, безопасности, толерантности.

Политика, проводимая Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, служит национальным интересам азербайджанского народа и получила всестороннюю поддержку общества. Это еще раз подтверждают исследования, проведенные в Азербайджане как местными компаниями, так и компаниями, относящимися к странам ЕС.

Неслучайно, что, согласно результатам опроса, проведенного по заказу программы ЕС «Восточное партнерство» голландской гуманитарной организацией-партнером ACT LLC, 81 процент граждан Азербайджана поддержали политику, проводимую правительством.

Естественно, что этот фактор серьезно беспокоит Армению и армянское лобби, ее зарубежных покровителей. Эти силы, используя все возможные средства, пытаются запятнать имидж Азербайджана, сформировать негативное мнение о нем в международном сообществе. То, что такие издания, как FT, превратились в средство в руках этих кругов, является серьезным недостатком, наносящим вред независимости транснациональных медиа.

Али Гасанов довел до внимания, что неэффективность кампаний такого рода, с различной периодичностью организуемых против Азербайджана, уже доказана и встречается с иронией в нашем обществе. Чем раньше организаторы и исполнители этих кампаний по дискредитации поймут эту реальность, тем больше сохранят лимит своего авторитета.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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