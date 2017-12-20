ABD, Türkiye’nin atağıyla yalnızlaştı

2017-12-20 08:58 | www.trend.az | 1

Aydın Hasan / ANKARA

ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’in başkenti olarak Kudüs’ü tanıma kararının ardından, uluslararası arenada ABD aleyhine psikolojik yansımaları da olabilecek dünya çapında bir diplomatik mücadelenin başlamasını beraberinde getirdi. Türkiye’nin lokomotif rol oynadığı diplomatik adımların ardından ABD’nin Kudüs’le ilgili kararının ‘hukuken geçersiz’ olduğu yönünde bir karar tasarısı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun gündemine taşındı. ABD’nin BM Güvenlik Konseyi’nde tek başına kalarak veto ettiği bu kararın, BM Genel Kurulu’nda kabul edilebilmesi için üçte iki çoğunluk gerekiyor. 129’un üzerinde ülkenin kararı kabul etmesi durumunda, bu dolaylı olarak ABD’nin uluslararası arenadaki algısına psikolojik düzeyde olumsuz etki yapabilecek.

İlk çıkış Erdoğan’dan

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık’ta Kudus’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyan kararı imzaladı. Karara karşı başlatılan diplomatik mücadelede Türkiye lokomotif bir rol üstlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; aktif bir telefon diplomasisinde bulunurken, İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı sıfatıyla da, uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu. Çağrıda, “ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararı, sadece BM kararlarına değil, Kudüs’ün asırlara sâri kadim karakterine de aykırıdır. Dolayısıyla bu adım, uluslararası hukukla birlikte, tarihi ve sosyal gerçeklerin hiçe sayılması anlamına gelmektedir” denildi. Ardından Rusya Devlet Başkanı Putin’in, 11 Aralık’ta Ankara’ya yaptığı ani ziyaret dikkat çekti. İslam İşbirliği Teşkilatı da 13 Aralık’ta İstanbul’da olağanüstü toplanarak, ABD’nin Kudüs kararının yok hükmünde olduğunu ve Doğu Kudüs’ü Filistin’in başkenti kabul ettiğini İstanbul Deklarasyonu ile ilan etti.

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın İstanbul toplantısından sonra bir dizi temasın ardından Türkiye’nin yoğun çabalarıyla Kudüs sorunu, pazartesi günü BM Güvenlik Konseyi’ne taşındı. Tasarı teklifi, Filistin tarafından hazırlandı. Ancak tasarı teklifi, BM Güvenlik Konseyi gündemine bu konseyin geçici üyesi olan Mısır tarafından taşındı.

ABD tek başına

“ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti kabul ettiği” kararın ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına aykırı olması nedeniyle “hukuken geçersiz” sayılmasını öngören tasarı, ABD tarafından veto edildi. Ancak ABD, BM Güvenlik Konseyi’nde yalnız kaldı. Konseyin daimi üyeleri Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa ile geçici üyeleri Uruguay, Bolivya, Etiyopya, İtalya, Japonya, Kazakistan, Senegal, İsveç, Ukrayna ve Mısır lehte oy kullandı.