Президент Азербайджана принял исполнительного директора Конференции президентов американских еврейских организаций - ОБНОВЛЕНО

2017-12-20 13:15 | www.apa.az | 6

20 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял исполнительного директора Конференции президентов Американских еврейских организаций Малкольма Хонлайна.

Как сообщает АПА, Малкольм Хонлайн с удовлетворением вспомнил ранее проведенные с президентом Ильхамом Алиевым встречи. Гость сказал, что каждый раз приезжая в Баку, увиденные здесь изменения и развитие производят на него глубокое впечатление. Он выразил удовлетворение участием в предстоящей в Баку международной конференции на тему «2017- Год Исламской солидарности: межрелигиозный и межкультурный диалог».

Президент Ильхам Алиев, отметив значение предстоящей в Баку международной конференции «2017- Год Исламской солидарности: межрелигиозный и межкультурный диалог», подчеркнул важность участия исполнительного директора Конференции президентов Американских еврейских организаций Малкольма Хонлайна в этом мероприятии, выразил уверенность в том, что конференция внесет вклад в дело укрепления связей между религиями и народами.

В ходе беседы было отмечено, что в Азербайджане созданы все условия для проживания представителей всех народов и религий, в том числе еврейской общины в условиях мира и благополучия, установившаяся в стране мультикультуральная среда является примером, подчеркнуто, что Баку уже стал местом проведения представительных мероприятий международного масштаба.

На встрече было также отмечено успешное развитие отношений между Азербайджаном и США в различных сферах.